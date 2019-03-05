وكيل "صحة العريش": نعمل على تكثيف المتابعة الميدانية لتقديم خدمة أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

عقد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة في العريش، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري المستشفيات بمحافظة شمال سيناء، بحضور الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات.

تناول اللقاء أهم المعوقات في بيئة العمل والحلول المقترحة، وناقش سبل تقديم خدمة صحية مرضية طبقًا لأولويات استراتيجية العمل في المرحلة القادمة.

وشدد "سالم" علي متابعة المديرية لمقترحات حلول المشكلات المطروحة، من أجل الوصول إلى جودة الخدمة والانضباط في العمل بالمستشفيات.

وأكد "سالم" علي توافر الأدوية والمستلزمات في كافة المستشفيات، لافتًا إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تكثيف المتابعة الميدانية للوصول إلى تنفيذ كل ما جاء من مقترحات الحلول واستراتيجية العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية بالمستشفيات.