شكري: بحثنا مواجهة انتقال مقاتلي داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك توافق حول التوصل لمواجهة الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وأضاف شكري، في اجتماع وزاري مع نظيريه التونسي والجزائري، أن هناك تساؤلات حول الدول التي تمول الميليشيات المسلحة في ليبيا لاستمرار الصراع على الأرض.

وأكد وزير الخارجية، أنه تم بحث مواجهة انتقال مقاتلي داعش الإرهابي من سوريا والعراق إلى ليبيا.

واستطرد أنه يعمل مع وزراء دول الجوار الليبي، على تنفيذ الجهود السياسية، والتواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لإنهاء الصراع في طرابلس.

وأوضح شكري، أن التواصل المباشر مع المسؤولين في ليبيا له قدرة على تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أنه لن يتحقق الاستقرار سوى بالقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الأجنبية.

وأضاف شكري أنه يلتقى مع المبعوث الأممي الليبي، والأطراف الدولية الفاعلة لضرورة العمل وتنسيق المبادئ المتضمنة في البيانات التي جرى إصدارها، حتى يعمل المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

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وأكد أن تونس والجزائر تبذلا جهودًا على توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، مشددًا على أهمية إجراء انتخابات لتوحيد المسار السياسي، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن مسار سياسي دون توحيد الجيش.

وألتقي وزراء خارجية دول جوار ليبيا، مصر، وتونس، والجزائر، بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، في اجتماع ثلاثيّ؛ لدراسة تطورات الأوضاع في ليبيا.بحسب ما أوردته اليوم.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، تأكيد وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، أن الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأحداث الجارية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مساهل في تصريحات متلفزة، أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المتواصلة من أجل لم شمل الفرقاء الليبيين، مؤكدًا أن تحديد مستقبل البلاد يقع على عاتق الشعب الليبي.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أهمية إيجاد حل للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات والأسلحة، بل إنه يتعين تشجيع الحوار السياسي بين أبناء الشعب الليبي.

كما أكد مساهل أن الحل يتم من خلال الحوار بين الليبيين، والجميع اليوم موافق على فكرة الحوار.

وكان آخر اجتماع ثلاثي حول ليبيا، انعقد في مايو الماضي بالجزائر، في إطار المشاورات بين مساهل ونظيريه التونسي خميس الجهيناوي، والمصري سامح شكري، حول الوضع في ليبيا.