صور| إلغاء الحفل الفني في ختام فعاليات "سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 24 لسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية واللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، وهاني فيصل، قوميسير عام السمبوزيوم، و15 من الفنانين المشاركين في الدورة الحالية.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن سمبوزيوم أسوان الدولي سيظل علامة بارزة في فن النحت داخل مصر وخارجها، ليستمر إبداع الفنانين على نيل أسوان، بنفس الأحجار التي أبدع بها أجدادهم القدماء تلك المعابد التي تظل شاهدة على عظمتهم، وامتداد فنونهم إلى الأحفاد.

وأضاف "عبد الوهاب" أنه سيجري وضع الأعمال الفنية للدورة الحالية من السمبوزيوم، في المتحف المفتوح، ليصبح أول وأهم متحف مفتوح للنحت علي مستوي العالم.

وأشار "عبد الوهاب" إلى إلغاء الحفل الفني الخاص بختام السمبوزيوم تضامنًا وحدادا على أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر.