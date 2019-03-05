محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا – (د ب أ)
التقى اليوم الثلاثاء ،زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ، مع ممثلي عمال نقابات القطاع العام في محاولة لحشد تأييدهم ضد الرئيس نيكولاس مادورو ،وسط استمرار التهديدات باعتقاله.
وعاد جوايدو إلى كراكاس أمس الاثنين بعد جولة استغرقت 10 أيام في أمريكا اللاتينية استهدفت حشد الدعم لحملته من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل فنزويلا والإطاحة بمادورو وتنظيم انتخابات جديدة.
وكان مادورو قد ألمح إلى اعتقال جوايدو لانتهاكه حظر السفر الذي فرضته المحكمة العليا، ولكن تم السماح لزعيم المعارضة بالمرور عبر مطار كاراكاس.
وتعهد جوايدو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء،" باتخاذ الخطوات الأولى للتخلص من البيروقراطية".
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا: جوايدو يلتقي موظفي القطاع العام وسط تهديدات باعتقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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