صور| عبد الواحد السيد يشهد ختام برنامج "تشجيع الرياضة" في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

شهد عبد الواحد السيد نجم منتخب مصر، ولاعب نادي الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام برنامج تشجيع ممارسة الرياضة بين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية.

يأتي البرنامج تحت رعاية، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، داخل مدرسة الشهيد إبراهيم الرافعي بمدينه الطور.

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وحث عبد الواحد السيد، خلال اللقاء، طلبة المدارس في جنوب سيناء على ممارسة الرياضة وتأثيرها على الإنسان.

وقال محمد فتحي توفيق مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الفعاليات بدأت بالإعداد لدوري مصغر في كرة القدم والكرة الطائرة على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أنه جرى الإعداد والتجهيز لمسابقات ترويحية وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني في كرة القدم والطائرة وعلى الفائزين في المسابقات الترويجية.