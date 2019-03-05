العاهل الأردني ينتقد تسريب وثائق رسمية عن تعيينات بوظائف حكومية

انتقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، تسريب وثائق حكومية حول تعيينات لأشخاص في وظائف بمؤسسات الدولة.

وقال الملك في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا".

وتابع: "أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه".

وواجهت الحكومة الأردنية خلال الأيام الأخيرة هجوماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بالفساد بعد تسريب عدة وثائق تكشف أسماء لأشخاص عينوا في مناصب ووظائف حكومية.

ووجد المواطنون من الوثائق فرصة للهجوم على الحكومة، في بلد تتجاوز فيه نسبة البطالة 18%، ويتهمونها بتعيين أشخاص محسوبين على مسؤولين.