باكستان تمنع غواصة هندية من دخول مياهها ونيودلهي تنفي

أعلنت البحرية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنها منعت غواصة هندية من دخول مياهها وسط تفاقم التوتر بين الدولتين الخصمين اللتين تمتلكان السلاح النووي.

وتأتي التطورات بعد أيام على اشتباك جوي نادر من نوعه بين الهند وباكستان في سماء إقليم كشمير المتنازع عليه، مما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل فيما وجهت نداءات دولية تحض الدولتين على ضبط النفس.

وقال متحدث باسم البحرية في بيان إن "البحرية الباكستانية منعت غواصة هندية من دخول مياهنا الإقليمية".

وأضاف أن "الغواصة الهندية لم تتعرض للاستهداف، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الحفاظ على السلام".

ونشرت البحرية الباكستانية أيضا ما قالت إنه تسجيل فيديو للغواصة، يحمل لقطات غير واضحة بالأسود والأبيض ويظهر ما يبدو أنه منظاراً فوق سطح المياه. والتاريخ المذكور على التسجيل يظهر إنه بدأ الساعة 8,35 بعد ظهر الاثنين.

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من جهتها، نفت البحرية الهندية مزاعم باكستان، بشأن محاولة غواصة هندية دخول مياهها الإقليمية.

ورفض المتحدث باسم البحرية الهندية، دي. كيه. شارما، الاتهام. وكتب على "تويتر": "شهدنا خلال الأيام العديدة الماضية، تورط باكستان في نشر دعاية كاذبة ومعلومات خاطئة. ولا تضع البحرية الهندية هذه الدعاية في الاعتبار".

وأضاف "أن البحرية الهندية مازالت منتشرة بحسب الضرورة، لحماية المصالح البحرية الوطنية... مازالت عمليات انتشارنا غير مقيدة".

وكادت الحرب أن تندلع مؤخراً بين الدولتين الآسيويتين بعد تفجير انتحاري في المنطقة الخاضعة لسيطرة الهند من كشمير أدى إلى مقتل 40 عسكرياً هندياً.