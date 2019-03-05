الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية بالجوف

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على سلسلة جبال الربعة بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح مصدر عسكري يمني، أهمية السيطرة على هذه جبال الربعة التي تعتبر منطقة فاصلة ما بين مديرية الحشوة بصعدة ومديرية برط العنان بالجوف، لافتاً إلى أن تحرير هذه المنطقة سيسهل

دخول قوات الجيش الوطني إلى المديريتين بسهولة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش بتحريرها جبال الربعة تم تأمين معسكر طيبة من كافة الجهات، مشيراً إلى أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة.