رفضت محكمة يابانية الطعن الذي قدمه ممثلو الإدعاء اليوم الثلاثاء على الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في وقت سابق ويقضي بإطلاق سراح رئيس شركة (نيسان) السابق كارلوس غصن، الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية منذ عدة أشهر.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من الممكن أن يتم إطلاق سراح رئيس الشركة السابق اليوم
يذكر أن كارلوس غصن محتجز في مركز بطوكيو منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم تعيين جونيشيرو هيروناكا رئيسا لفريق الدفاع عنه الشهر الماضي
كارلوس غصن مسجون منذ إلقاء القبض عليه في أواخر نوفمبر الماضي في اتهامات بأنه لم يفصح عن راتبه بالكامل في سجلات (نيسان) حتى عام 2018، كما يواجه أيضا اتهامات بخيانة الأمانة.
وقد استقال كارلوس غصن من منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (رينو) أثناء خضوعه للاحتجاز، وكذلك من منصب رئيس تحالف يجمع (رينو) مع (نيسان) و(ميتسوبيشي).
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة يابانية ترفض الطعن على حكم إطلاق سراح رئيس شركة نيسان السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.