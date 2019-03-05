الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية في صعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مناطق استراتيجية لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
ونقل موقع "26 سبتمبر"، التابع للجيش اليمني، عن قائد محور علب العميد ياسرمجلي قوله إن قوات الجيش "حررت ما تبقى من قرى آل زماح وقرية اقروض وعددا من المناطق المحيطة في مديرية باقم شمال صعدة، عقب
وأضاف "أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وأسر خمسة من عناصرها بينهم قناصون".
من جانبه، ذكر أركان حرب محور علب أن "الجيش تمكن من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة من قبضة الميليشيات الحوثية".
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