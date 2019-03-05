لافروف يصل إلى الكويت

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى الكويت، اليوم الثلاثاء، في ثالث محطات جولته الخليجية التي استهلها من قطر الاثنين ثم طار منها إلى السعودية.

وكان في استقبال لافروف، نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير

"أيهم عبداللطيف العمر"، وسفير الكويت لدى موسكو عبدالعزيز العدواني، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

والكويت هي المحطة الثالثة في جولة وزير الخارجية الروسي التي تشمل أيضا الإمارات وتستمر حتى الخميس.

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وذكرت وسائل إعلامية كويتية أن لافروف سيلتقي القيادة السياسية الكويتية غدا الأربعاء.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها إن لافروف سيبحث ملفات إقليمية عديدة، أبرزها اليمني والسوري والليبي، إضافة إلى مستقبل العلاقات الخليجية ـ الإيرانية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، بحث لافروف، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.