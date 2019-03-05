كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية الجزائر: استقرار ليبيا يضمن أمن الجزائر ومصر وتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، أنه لا حل للأزمة الليبية بدون احترام الدولة، ودون توافق داخلي، وووقف التدخلات الأجنبية.

وأوضح "مساهل"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن استقرار ليبيا يضمن أمن الجزائر ومصر وتونس، مؤكدًا أنهم يساندون المسار الأممي.

وتابع: "نأمل في توحيد كل المؤسسات الليبية، وهناك جهود مبذولة في هذا الشأن"، مستكملًا: "نهدف لعودة ليبيا بمؤسسات قوية لمواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".

