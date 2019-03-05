كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية التونسي: نثمن دور مصر في توحيد الجيش الليبي وكل الجهود التي تقوم بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إن مصر والجزائر وتونس لها علاقات مشتركة مع ليبيا وتسعى لتجاوز الأزمة الليبية.

وأكد "الجيهناوي"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن توحيد المؤسسات الليبية هو شرط أساسي لنجاح المسار السياسي.

وأضاف: "نثمن دور مصر في توحيد الجيش الليبي وكل الجهود التي تقوم بها".

