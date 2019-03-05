كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: تصريحات عمر "يوم مظلم لإسرائيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات النائبة الديموقراطية إلهان عمر، حول إسرائيل "يوم مظلم" للدولة اليهودية.

وجاء تعليق ترامب، في الوقت الذي أعد فيه ديمقراطيو مجلس النواب قرارا من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وديمقراطيين آخرين، معلنا أن مجلس النواب يعارض معاداة السامية والتعصب.

ويضغط بعض الجمهوريين والجماعات اليهودية على الديمقراطيين من أجل عمل أقوى، بما في ذلك احتمال إقالة عمر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المرموقة.

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وأثارت تصريحات عمر، الانقسامات الديموقراطية حول إسرائيل، وأطلق ترامب تغريدة على الضجة.

وكتب ترامب في إشارة إلى ما قال إنه "جماعات يهودية" تطالب بتجريدها من مقعدها في اللجنة "النائبى إلهان عمر تتعرض مرة أخرى للنقد بسبب تعليقاتها الفظيعة بشأن إسرائيل.. يوم مظلم لإسرائيل".