كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإسبانى: أفريقيا فرصة للاستثمار كما كانت أمريكا اللاتينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، اليوم في جامبيا، مع السلطات العليا ورجال الأعمال من البلدين لتعزيز الاستثمارات الإسبانية في أفريقيا، حيث يراها فرصة كما كانت أمريكا".

وقال بوريل للصحفيين:"أفريقيا كقارة نامية تمثل فرصة كما لو كانت أمريكا، ولو لم تنشر الشركات الإسبانية استثماراتها ووجودها في أمريكا اللاتينية قبل الأزمة لكانت الأزمة قوية للغاية.