كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تغلق مكتبها فى بوروندى بسبب ضغوط الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمّ إغلاق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بوروندي بسبب ضغوط الحكومة، بعد العمل لمدة 23 عاماً في هذه الدولة الأفريقية، التى يضربها الاختفاء القسري، والعنف الجنسي وانتهاك الحريات العامة، وفقاً لما ذكرت الأمم المتحدة اليوم.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت، في بيان يوم الثلاثاء "نأسف بشدة اضطرارنا إلى إغلاق مكتبنا في بوروندي بعد 23 عاما من الوجود في البلاد، كان هناك تقدم في هذا المجال بفضل المنظمة الدولية".