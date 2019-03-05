كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهر عمال شركة "واحد للنقل" في طهران ضد وزارة العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد عدد كبير من شركت "واحد للنقل" في طهران تظاهرات جنبا إلى جنب مع اتحاد المتقاعدين ومجموعة من الطلاب، احتجاجاً على الأجور المتدنية والتضخم.

ويحتج 70 % من العمال بسبب تدني القوة الشرائية للطبقة العاملة والتضخم ضد وزارة العمل.

ودعا العمال إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين تومان لتلائم المعيشة الصعبة في إيران.

