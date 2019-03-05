شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حقوقى بجنيف يفضح الإخوان وتورطها فى العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد حقوقى مصرى مكون من منظمتى ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية فى اجتماعات الدورة 40 لأعمال مجلس حقوق الانسان الدولى بجنيف، حيث يعقد غدا الأربعاء أولى ندواته على هامش الدورة عن الارهاب وحقوق الانسان بقصر الأمم المتحدة .

وقال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان اليوم، إن هناك أهمية بالغة لمشاركة منظمات حقوق الانسان المصرية فى أعمال المجلس الدولى لحقوق الانسان ، موضحا أن قضية الارهاب وحقوق الانسان من أكثر القضايا الملحة على أجندة حركة حقوق الانسان المصرية بعدما ثبت بالدليل القاطع أن هناك تسييس لملف حقوق الانسان لصالح جماعات إرهابية تمارس العنف والقتل ضد المدنيين فى الشرق الاوسط وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين الارهابية التى تحاول خداع الرأى العالم العالمى باستخدام مصطلحات حقوقية لتشويه الأوضاع فى مصر .

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وأوضح عبد الحافظ ، أن مهمة الوفد الحقوقى المصرى فى أعمال الدورة 40 لمجلس حقوق الانسان هو توضيح الحقائق حول الأوضاع فى مصر للرأى العام الدولى من خلال الندوات واللقاءات الخاصة مع المعنيين بملف حقوق الانسان سواء على مستوى ممثلى البعثات الدبلوماسية أو نشطاء حقوق الانسان الأوربيين .