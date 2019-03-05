شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة فى حقوق الحيوان تطالب بتعقيم كلاب الشوارع بدلا من قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة دينا ذو الفقار، الناشطة فى حقوق الحيوان، على أن التعقيم هى الوسيلة الأبرز لمواجهة الحبوانات الضالة وبالتحديد كلاب الشوارع، بعيدا عن قتلها بالسموم، مشيرة إلى أن قتل الكلاب الضالة بالسموم يعد مخالفة لمعايير حقوق الحيوانات، وعلينا أن نستفيد من تجارب الدول الغربية فى التعامل مع الحيوانات الشوارع.

وقالت الناشطة فى حقوق الحيوان، لـ"الخليج 365"، إن التوعية بكيفية التعامل مع الحيوانات الشوارع، وتمييز الحيوانات التى يتم تعقيمها بحيث لا تكون ضارة للمارة هى الوسيلة الأبرز المتبعة فى معظم دول العالم.

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وتابعت دينا ذو الفقار: "لا يصح أن نكون دولة صاحبة حضارة كبيرة هى أقدم حضارات العالم، ولا نستطيع أن نتعامل مع حيوانات الشوارع إلا من خلال قتلها بالسموم أو بالخرطوش، خاصة أن حيوانات الشوارع لا تضر أحد، ولكن أغلب المواطنين يتعاملون معها بوحشية".

ولفتت الناشطة فى حقوق الحيوان، إلى أن أغلب الإحصائيات التى يتم ذكرها بشأن عقر حيوانات الشوارع للمواطنين غير صحيحة، لابد من القضاء على السلالات الأجنبية للحيوانات والتى تعد تشكل خطرا حقيقيا.