شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. "المحامين" تنظم مؤتمر " مستقبل النقابة..أجيال تتواصل" بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الشباب بالنقابة الفرعية للمحامين بالمنوفية، بعد غدا الخميس، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة، تحت إشراف خالد راشد، نقيب الفرعية، ورعاية وحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال علاء علام، عضو شباب الفرعية، إن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد حضورا متميزا من شيوخ مهنة المحاماة لتكريمهم، ومشاركة الشباب في مناقشة مستقبل نقابة المحامين، وما يستجد على الساحة النقابية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دعم التواصل والتعارف بين شباب المحامين، والاهتمام بهم وبمتطلباتهم.