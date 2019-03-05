شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": توفير حجز 220 وحدة سكنية للأعضاء بالعاصمة الإدارية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الإسكان و المشروعات بنقابة الصحفيين تقريرا عن انجازتها و أنشطتها خلال عامين، جاء فيه أنه تم تخصيص 288 وحدة سكنية بقرار مجلس إدارة هيئة وزارة الاسكان بجلسته رقم 108 بتاريخ 11 يوليو 2017 بمساحات تتراوح من 70 الى 133 مترا و أن سعر المتر 6810 جنيها ،موضحا أنه تقدم للحجز 620 صحفيا و انه تم استبعاد 56 زميلا لحصولهم على وحدات سكنية من قبل.

وأكدت اللجنة فى تقريرها المقرر عرضه على الجمعية العمومية فى 15 مارس الجارى حال اكتمال النصاب القانونى ،أنها حققت لأول مرة فى تاريخها و خلال أقل من عام دخلا لصناديق النقابة تعدى 7 ملايين جنيه ،حصيلة ما تم إنجازه من مشروع مدينتى ،و أنها عملت على أن يكون الدخل بصفة مستمرة بحيث لا تتم موافقة جهاز مدينة التجمع على التنازل عن الوحدات للغير قبل موافقة النقابة مقابل دعمها بمبلغ 20 ألف جنيه عند كل تنازل يتم .

وجاء فى تقرير اللجنة ، أن وزارة الإسكان وافقت بجلسة رقم 108 بتاريخ 11 يوليو 2017 على تخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر رقم 9 بمساحة فى حدود 2360.9 م2 لنشاط طبى و أن اللجنة اتخذت بعدها خطوات تنفيذية سريعة للمشروع و أنها وقعت بمعرفة النقيب برتوكول تعاون مع شركة للتنفيذ بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى تتضمن أيضا تنفيذ عيادات خارجية بمقر النقابة بوسط البلد ، لافتا الى أنه تم تخصيص 150 مدفنا للصحفيين الراغبين فى حجز مدافن بمنطقة العبور و أن اللجنة عملت على توفير حجز 220 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بأسعار مخفضة عن الأسعار المتداولة .