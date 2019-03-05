وقفة احتجاجية على الشارع الفوقاني أمام مكتب الأونروا بعين الحلوة للمطالبة بترميم المحلات التجارية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا ان "لجنة حي الطيرة" و"لجنة أصحاب المحلات المتضررة"، من أحداث حي الطيرة الأولى والثانية، في مخيم عين الحلوة، نظمت وقفة احتجاجية على الشارع الفوقاني أمام مكتب مدير خدمات الأونروا في المخيم، للمطالبة بترميم المحلات التجارية بأسرع وقت ممكن".

والقى فؤاد ابو جاموس كلمة حي الطيرة وأصحاب المحلات التجارية، فأكد خلالها "أننا نقف اليوم كي يسمع العالم صوتنا، بأن لنا حقٌ وسنأخده، وليس منة من أحد"، مشيراً إلى "أننا نخاطب الجميع بكل أطيافهم، وقد آن الآوان لإنهاء هذا الملف".

ثم جرى تسليم مذكرة إلى مدير خدمات الأونروا في المخيم، عبد الناصر السعدي، ليتم إيصالها إلى مدير عام الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، شرحت فيها لجنة الطيرة المعاناة الصعبة التي يعيشها أصحاب المحال وأسرهم.