اشار المكتب الإعلامي للنائب محمد سليمان الى انه "ورد عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبرا يفيد عن كشف أضرار في منطقة سهل عكار بعد العاصفة وطالت أيضا معملا تابعا لأحد نواب المنطقة. يهمنا أن نوضح للمتابعين والرأي العام أن معاملنا في عكار لم يصبها أي ضرر من العواصف التي مرت، وأننا لم نستقبل أي لجان كشف من قبل الجيش اللبناني أو من الهيئة العليا للاغاثة، لذا أقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد سليمان: معاملنا في عكار لم تتضرر جراء العاصفة ولم نستقبل أي لجان كشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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