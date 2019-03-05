سبعة: مسرحيات محاربة الفساد لا تمرّ على الشعب اللبناني

أكد حزب سبعة أن "قضية العودة الى الوراء واستعادة الاموال المنهوبة منذ سنة ١٩٧٥ من كل القيادات السياسية دون استثناء هي قضية سبعة الاساسية"، مشيرا الى ان "مسرحيات محاربة الفساد واتهامات فتح الملفات المتبادلة بين احزاب السلطة وابواقها لا تمرّ على الشعب اللبناني وان تدخل القيادات الدينية للدفاع عن قيادات سياسية وخلق خط احمر وهمي امام اتهام اي مسؤول هو امر مرفوض تماما".

ودعا حزب سبعة في بيان له الى الكف عن " تضييع الوقت بفتح وتسكير ملفات الفساد على وسائل الاعلام"، معتبرا ان "مكافحة الفساد هو مسؤولية القضاء. فلنقرّ قانون استعادة الاموال المنهوبة وليحكم القضاء دون استثناء على كل الفاسدين"، مضيفا:"هذا القانون هو الامل الوحيد المتبقي لاستعادة ثروات وطننا ولكن لمنع الفساد في المستقبل ايضا".

واكد البيان ان "مواقف النائبة بولا يعقوبيان فيما يخص تحييد او تبرئة القيادات الاساسية لاي حزب في السلطة من تهم الفساد لا تمثل توجهات حزب سبعة. وان هذا التموضع للنائبة يعقوبيان حصل دون التنسيق مع الحزب".