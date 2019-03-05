ناشدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة المطعون بنيابتها ديما جمالي، المعنيّين والمسؤولين كافّة، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، لـ"إنصاف الموظفين في شركة "لافاجيت" الّذين يناهز عددهم الـ500 فرد من أبناء مدينتي طرابلس الحبيبة، والوقوف إلى جانب هذه الفئة الكادحة وإعطائها كامل حقوقها، في ظلّ الضائقة الاقتصادية الصعبة الّتي يتخبّط بها لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: لإنصاف الموظفين بشركة "لافاجيت" الذين هم من أبناء طرابلس وإعطائهم حقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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