يعقوبيان: هجوم الذباب الإلكتروني عليّ وسام شرف على صدري ويحفزني على العمل

ركّزت النائبة بولا يعقوبيان، على أنّ "في كلّ يوم أتعرّض فيه لهجوم متعدّد الأطراف من قبل الذباب الإلكتروني لأمراء الحرب والطوائف، أتأكد من صحّة خياري وصواب قراري الّذي ينسجم مع قناعاتي المستندة إلى مصلحة البلد".
وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هجومكم الخالي من أدنى مقوّمات الأخلاق والشرف، وسام شرف على صدري، ومحفّز لي للمزيد من العمل والإصرار".
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