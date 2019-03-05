جعجع بحث مع السفيرة السويسرية بآخر التطورات السياسية محليا وإقليميا

التقى رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شمودز كيرغوز، ترافقها نائبتها إليزابيث غيلغيم، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" إيلي الهندي. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

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