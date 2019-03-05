وزارة الثقافة: لم نطلع على ملف ترميم القاعة الزجاجية في وزارة السياحة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، في بيان، أنّ "ردًّا على ما يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول التشويه الحاصل في القاعة الزجاجية في وزارة السياحة، تشير الوزارة إلى أنّها لم تطّلع على ملف الترميم والتأهيل العائد للقاعة الزجاجية، إذ انّه لم يتمّ إحالته إلى المديرية العامة للآثار لدراسته وإبداء الرأي الفني، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

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