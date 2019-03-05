فنيانوس: لخطة متكاملة لإستحداث شبكة متكاملة للنقل المشترك

عقد وزير الاشغال يوسف فنيانوس اجتماعا موسعا مع البنك الاوروبي للتثمير واعادة الاعمار، في حضور رئيس مجلس ادارة النقل المشترك وسكك الحديد زياد نصر، ورؤساء بلديات طرابلس، القلمون، المينا، راس مسقا زالعبودية، وتم البحث في مشروع النقل العام الحيوي للركاب من خلال التعاون القائم مع الاتحاد الاوروبي لتقديم المساعدة لمشروع النقل ضمن مدينة طرابلس وجوارها، بعد ان تم تعيين الاستشاري الدولي لإنجاز الدراسة التفصيلية للمشروع لإستحداث شبكة متكاملة للنقل المشترك تربط احياء المدينة بالجوار وربطها بكل المرافق العامة.

ورأى فنيانوس أنه "يجب إعداد مخطط شامل يتضمن إستراتجية تفصيلية للمشروع وتحديد شبكة خطوط النقل وشبكة للمحاور الرئيسية للربط، اضافة الى تحديد عدد الحافلات ومواقع محطات الانتظار تكون مخصصة لوقوف الباصات ضمن شبكة الخطوط الداخلية والمحاور الرئيسية".

وطلب فنيانوس من الاستشاري "إعداد الخرائط الهندسية لإنشاء محطة كبرى لتسفير الركاب ضمن محطة البحصاص على المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس، واعتماد الحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الادارة والتنظيم والجباية، واعداد دفاتر الشروط لتلزيم تنفيذ كل مكونات المشروع".

وحث البلديات المعنية على "التعاون وتكثيف الجهود لتنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن لتأمين خدمة نقل متكاملة وعصرية لأبناء المنطقة".

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بدوره، ابدى البنك الاوروبي "استعداده للمساعدة على تمويل هذا المشروع الحيوي على ضوء النتائج التي سيتوصل لها الفريق الاستشاري".

واستقبل فنيانوس سفير الكويت عبد العال القناعي وجرى البحث في العلاقات الثنائية، وفي الدعم الكويتي المحتمل لقطاع النقل وتنفيذ مشاريع حيوية، خصوصا أن دولة الكويت من أكبر المساهمين في مشاريع مؤتمر "سيدر".

وتناول فنيانوس مع النائب جهاد الصمد مجمل التطورات المحلية والاقليمية، اضافة الى الشأن الانمائي.