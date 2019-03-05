"تيار المستقبل" بحث مع وفد من الحزب الحاكم في هولندا بالشراكة وملف النازحين

زار وفد من حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الهولندي (الحزب الحاكم في هولندا)، مقرّ الأمانة العامة لـ"تيار المستقبل" في القنطاري، حيث تمّ عقد لقاء مشترك تخلّله نقاش في مستقبل الشراكة بين الحزبين، على صعيد التعاون وتبادل الخبرات، كما تمّ البحث في ملف النازحين السوريين.

شارك في اللقاء عن الوفد الهولندي: الأمين الدولي عضو المجلس الوطني للحزب لينارت سالينك، عضو لجنة التجارة الدولية في البرلمان ويبرن فات هاجا، المستشار السياسي لوزير الهجرة كريستين والر ومسؤول الخارجية للشرق الأوسط جيجس هوبن. في حين شارك عن "تيار المستقبل": النائب طارق المرعبي، منسق عام العلاقات الخارجية أحمد رشواني، ومنسق مصلحة الشباب في البقاع الأوسط جود دني.