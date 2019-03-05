أمين عام الناتو يرحب بالتنسيق بين أنقرة وواشنطن في سوريا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، عن "امتنانه للتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حيال تسوية الأوضاع في شمال شرق سوريا"، مؤكداً أن "الناتو" جزء من التحالف الدولي لمكافحة "داعش"، وأن الحلف يشارك في مكافحة التنظيم المذكور، عبر بعثتها التدريبية في العراق، وطائرات أواس للمراقبة والتحذير المبكّر".
ولفت إلى أن "الناتو" ليس موجودا على الأرض في سوريا، لكن هناك أعضاء للحلف تنشط داخل الأراضي السورية، وإن قيادة الحلف ممتنة من التنسيق القائم بين الأعضاء"، مشيراً إلى أن "إحلال الاستقرار في المناطق المجاورة لدول الناتو، يصب في مصلحة الحلف، فإحلال السلام في البلقان ومكافحة الإرهابيين في أفغانستان وسوريا والعراق، أمر ضروري بالنسبة لمصالح الناتو".
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