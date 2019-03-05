مسؤول هندي: إرهابيون يستعدون لشن هجمات على الهند من البحر

أعلن القائد العام للقوات البحرية الهندية الأدميرال سونيل لانبا، أن "إرهابيين يستعدون لشن هجمات جديدة على الأراضي الهندية، بما في ذلك من البحر"، مشيراً إلى أن ""الهند تواجه الآن شكلا جديدا أكثر خطورة من الإرهاب الدولي، الدليل على ذلك هو الهجوم واسع النطاق في ولاية جامو وكشمير الهندية الذي وقع قبل ثلاثة أسابيع فقط".

ولفت إلى أنه "ارتكبت أعمال العنف هذه من قبل المتطرفين، وبدعم من بلد يسعى لزعزعة الاستقرار في الهند"، مشيراً إلى "اننا نتلقى أيضا معلومات تفيد بتدريب المسلحين على شن هجمات جديدة بما في ذلك من البحر".

وأشار إلى أنه "شهدت المنطقة الهندية — الباسيفيكية في السنوات الأخيرة استخدام مختلف أشكال الإرهاب، والتي اكتسبت طابعا عالميا"، لافتاً إلى أنه "في هذه الظروف، فإن البحرية الهندية في حالة استعداد تام وتأهب، وإذا لزم الأمر، سنقوم باستجابة سريعة وحاسمة لأي مغامرات".