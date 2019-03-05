وزير الدفاع التركي: قبرص التركية لها الحق أيضا بثروات الجزيرة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن "قبرص التركية لها الحق أيضا في الثروات الطبيعية حول الجزيرة، وأن على الجميع أخذ ذلك بعين الاعتبار"، مشدداً على أن "مناورات "الوطن الأزرق" أجريت بنجاح كبير، مهنئا كافة من شاركوا فيها".

وأشار إلى "مشاركة 103 سفن، و6 زوارق خفر سواحل، و31 طائرة، و22 مروحية في المناورات"، لافتاً إلى "أنهم يتابعون عن كثب التطورات السياسية والعسكرية المتعلقة ببحر إيجه وشرق المتوسط وجمهورية شمال قبرص التركية".

ولفت إلى ان "تركيا ترمي لإيجاد حلول بالسبل السلمية للمشاكل في إيجه وشرق المتوسط وقبرص"، موضحاً أن "مصادر الطاقة الجديدة شرق المتوسط رفعت من أهمية المنطقة"، مشيرا إلى "ازدياد حضور اللاعبين العالميين والإقليميين الفاعلين في المنطقة تدريجيا".

وأكد أ"نهم إلى جانب الاستقرار والتعاون في البحر المتوسط وإيجه ومحيط تركيا"، مبينا أن "بلاده تؤكد دائما ضرورة أن يكون الجميع ضد الأعمال الاستفزازية بمنع حدوث توتر واشتباكات".