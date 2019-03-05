قاسمي: حققنا تقدما جيدا في التنسيق مع شركائنا التقليديين ضد الحظر

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان "ايران حققت تقدما جيدا في التنسيق مع شركائها الاقليميين والتقليديين لمواجهة اجراءات الحظر الاميركية"، مشيراً إلى "الظروف الخاصة لعلاقات البلاد الاقتصادية الخارجية بعد عودة الحظر الاميركي احادي الجانب"، قائلا "اننا وبالتزامن معا نجري مشاورات مع الجيران وشركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا وكذلك الاتحاد الاوروبي لاحباط تاثيرات الحظر الاميركية غير الشرعية وقد تحقق تقدم جيد في هذا المجال".

واعتبر ان "من الضروري الانضمام لمعاهدة "FATF" الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، مشيراً إلى أن "جميع الاطراف التي قررت التعامل التجاري معنا وعدم تنفيذ الحظر قد قبلت معايير "FATF" وهي لا سبيل امامها سوى العمل مع دول تقبل هذه المعايير ايضا".

واضاف: "ان الاصرار على الانضمام لـ "FATF" لا يعني ان جميع مشاكل علاقاتنا الاقتصادية الخارجية ستحل بين ليلة وضحايا وبالكامل، ولكن لاشك بان عدم الانضمام للمعاهدة سيجعل مشاكلنا وعقباتنا في طريق التجارة مع العالم اكثر تعقيدا وكلفة وحتى ان التجارة ستكون غير ممكنة في الكثير من الحالات".