مسؤول اميركي: البنتاغون يوصي بزيادة عدد القوات الأميركية في أوروبا

لفت الجنرال الأميركي كيرتس سكاباروتي إلى أن " القيادة الأميركية في أوروبا EUCOM التابعة للقوات المسلحة الأميركية أوصت بزيادة عدد القوات الأميركية المتمركزة بشكل دائم والمناوبة في أوروبا"، مشيراً إلى أن "بالنظر إلى الوجود العسكري المحدث والعداء المتزايد لروسيا، فإن EUCOM توصي بزيادة عدد قواتنا المنتشرة بشكل دائم والمناوبة من أجل تعزيز قدراتنا الرادعة".

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