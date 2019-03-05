كارلوس غصن: أنا بريء وسأدافع بقوة عن نفسي من اتهامات لا أساس لها

أكّد الرئيس السابق لمجموعتي "رينو" و"نيسان" كارلوس غصن، "أنّه بريء وسيدافع بقوّة عن نفسه من اتهامات لا أساس لها، بمخالفات مالية ضدّه في اليابان".
وعبّر في بيان نشره محاموه في باريس، عن "الامتنان اللامحدود لعائلتي وأصدقائي لدعمي خلال هذه المعاناة الرهيبة"، وذلك بالتزامن مع إعلان محكمة طوكيو الموافقة على الإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر من التوقيف.
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