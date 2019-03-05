صالح: نريد أن يكون العراق ساحة توافق للمصالح بين الدول وشعوب المنطقة

لفت الرئيس العراقي برهم صالح إلى "اننا نريد أن يكون العراق ساحة توافق للمصالح بين الدول وشعوب المنطقة"، مشيراً إلى أن "علاقاتنا مع إيران علاقات مهمة وتربطنا وشائج تاريخية ثقافية اجتماعية ليست بالقليلة".
وأشار إلى "اننا لا نريد أن نكون جزءاً من سياسة المحاور"، لافتاً إلى أن " علاقاتنا بإيران مهمة جداً وزعيم عربي كبير طلب مني تحسينها".
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