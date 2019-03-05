أفادت معلومات صحفية عن "إصابة 5 أشخاص نتيجة استهداف تلميذ في المدرسة رقم 10 في بلدة أوختانيزوفسكايا بمنطقة تيمريوك في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا فريقا من زملائه بمسدس ضغط"، موضحةً أنه "أحضر التلميذ، وهو من مواليد 2004 معه إلى المدرسة مسدس ضغط، وبعد انتهاء الدروس، وقع خلاف بينه وبين مجموعة من زملائه لبسبب "مالي"، ما دفعه لإطلاق النار عليهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراهق يطلق النار على خمسة من زملائه من مسدس ضغط بمدرسة جنوبي روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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