جاويش أوغلو: تركيا في طلعية المدافعين عن القدس

لفت وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إلى ان "تركيا في طليعة المدافعين عن القدس، منتقدا "بلدانا عربية" تخشى من الولايات المتحدة"، متسائلا: "هل هنالك بلد آخر سيدافع عن القدس إن لم تكن تركيا؟ لا يوجد، فالجميع يخشى من أمريكا وإسرائيل.. فليس هنالك إلا تركيا الشامخة والثابتة على مواقفها".
وأشار إلى "أنني لا أتحدث عن البلدان الإسلامية الشقيقة التي تقف معنا في الدفاع عن القدس"، لافتاً إلى أن "بلدانا عربية تخشى من الولايات المتحدة، تمارس الضغوط على الأردن وفلسطين"، متسائلا: "ما هو الخير الذي سيأتي من هؤلاء الذين ينسون القدس وباقي القضايا المقدسة؟".
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