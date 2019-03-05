تدابير سير الأربعاء والخميس بسبب أعمال رفع الحواجز الإسمنتية من محيط قريطم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "خلال يومي الأربعاء والخميس 6 و7 آذار 2019، سيتمّ إدخال رافعة وشاحنات إلى شارع الحسين في محلّة "اللبّان" - قريطم، من أمام تقاطع السادات/ مدخل الجامعة اللبنانية الأميركية، بعكس وجهة السير؛ وذلك بهدف رفع الحواجز الإسمنتية من محيط قصر قريطم".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية المجاورة، اعتبارًا من الساعة 7:00 من التاريخين المذكورَين ولحين الانتهاء". ولفتت إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".