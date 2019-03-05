الأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم بلال ميقاتي لقتله جنديا في الجيش

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الموقوف بلال عمر ميقاتي، وتجريده من حقوقه المدنية، بعدما أدانته بجناية قتل الجندي في الجيش اللبناني علي عبد الواحد في طرابلس، بإطلاق النار عليه من مسدس حربي غير مرخص.
كما أدانت المتهمين القاصرين عيسى عوض وعبد الرحمن بازرباشي الملقب بـ "حفيد البغدادي"، وأحالت نسخة عن ملفهما الى النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع المختص.
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