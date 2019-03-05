باسيل: لا مقاومة للفساد الا بالتشريع وهذا هو التحدي امام النواب

اشار رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل في كلمة له بعد إجتماع التكتل الى اننا " نطرح قوانين لتكون بمثابة الذراع القوي لمكافحة الفساد وهي قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة وقانون استعادة الاموال المنهوبة"، لافتا الى ان "السرية المصرفية تمنع القاضي من الوصول الى الاثبات الذي يدين المرتكبين والحصانة تمنع المحقق او القاضي من البدء بالملاحقة"، موضحا ان "قانون استعادة الاموال المنهوبة فهو مهم لانه اذا تم اثبات الادانة فكيف يمكن استعادة او تحصيل الاموال للدولة من دون قانون؟".

وأكد باسيل اننا "امام ورشة تشريعية والقانون الاول الذي نقترحه هو قانون رفع السرية المصرفية الذي وقعه عشرة نواب من التكتل ونتقدم به اليوم".وشدد باسيل على ان "المعنيين بهذا القانون هم كل المسؤولين في الدولة من رئيس الجمهورية الى اصغر اجير في الدولة اي من رأس الهرم الى اسفل الهرم مع ازواجهم واولادهم القاصرين ورفع السرية يتم تلقائيا"، مضيفا:"لا مقاومة للفساد الا بالتشريع وكسر حالة الاستسلام وهذا هو التحدي امام النواب اليوم لاقرار القانون من دون ان يعني الامر ان كل مقتدر هو فاسد".

واعلن باسيل انه "على المستوى الشخصي تحديت صحيفة الديار ثم كررت التحدي خلال حلقة في كلام الناس لكشف حساباتي ولم يتم قبول التحدي الذي قبلته محطة الجديد وقد حضرت تقريرا ونشرت كل الارقام على شاشتها ورغم كل ذلك استمرت الاخبار الكاذبة".

وراى باسيل ان "معركة الابراء المستحيل ليست معركة سياسية ضد فريق سياسي بل هي معركة اصلاحية قام بها تكتل التغيير والإصلاح وقد وصلنا الى ان اصبح الابراء المستحيل قانونا في مجلس النواب وهذا ما الزم وزارة المال على القيام بالحسابات".