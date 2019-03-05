شقيق سمير كساب لتلفزيون النشرة: الاحتمالات السيئة ستكثر بحال عدم ظهوره بعد معركة الباغوز في سوريا

أمل جورج كساب، شقيق سمير المخطوف منذ العام 2013 على أيادي داعش قرب مدينة حلب، "ظهور سمير كساب بعد معركة الباغوز في سوريا والا الاحتمالات السيئة ستكثر".

واوضح جورج كسابفي حديث الى تلفزيون "النشرة"انه لا يوجد تأكيد ان سمير ظهر اي مكان خلال التطورات التي تحدث مع داعش، ونحن نتمنى ان يكون لازال هناك ويتم الافراج عنه، وتقريبا لا معطيات اكيدة حول شيء فيما خص سمير كساب، والجو سلبي لا سيما وانه مر 5 سنوات دون ظهور اي تفصيل بالقضية.