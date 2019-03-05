أمل جورج كساب، شقيق سمير المخطوف منذ العام 2013 على أيادي داعش قرب مدينة حلب، "ظهور سمير كساب بعد معركة الباغوز في سوريا والا الاحتمالات السيئة ستكثر".
واوضح جورج كسابفي حديث الى تلفزيون "النشرة"انه لا يوجد تأكيد ان سمير ظهر اي مكان خلال التطورات التي تحدث مع داعش، ونحن نتمنى ان يكون لازال هناك ويتم الافراج عنه، وتقريبا لا معطيات اكيدة حول شيء فيما خص سمير كساب، والجو سلبي لا سيما وانه مر 5 سنوات دون ظهور اي تفصيل بالقضية.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق سمير كساب لتلفزيون النشرة: الاحتمالات السيئة ستكثر بحال عدم ظهوره بعد معركة الباغوز في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.