السويد تفرج عن رجلين متهمين بالإرهاب قبل صدور حكم المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):

قضت محكمة سويدية اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح رجلين يواجهان تهما بالإرهاب على خلفية جرائم مزعومة تشمل الحصول على مواد كيميائية لصنع القنابل.

وجاء قرار محكمة مقاطعة سولنا قبل حكمها في ذات القضية ، المتوقع صدوره يوم الجمعة المقبلة.

وقال محاميا الدفاع لوسائل الإعلام السويدية إن القرار يشير إلى أنه يمكن تبرئة الرجلين ،وهما من أوزبكستان وقرغيزستان ، على التوالي من التهم المنسوبة إليهما.

ولايزال هناك رجل ثالث، 46 عاما، من أوزبكستان رهن الاحتجاز ، وهم متهم في ذات القضية بارتكاب نفس الجرائم.