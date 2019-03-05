محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):
قضت محكمة سويدية اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح رجلين يواجهان تهما بالإرهاب على خلفية جرائم مزعومة تشمل الحصول على مواد كيميائية لصنع القنابل.
وجاء قرار محكمة مقاطعة سولنا قبل حكمها في ذات القضية ، المتوقع صدوره يوم الجمعة المقبلة.
وقال محاميا الدفاع لوسائل الإعلام السويدية إن القرار يشير إلى أنه يمكن تبرئة الرجلين ،وهما من أوزبكستان وقرغيزستان ، على التوالي من التهم المنسوبة إليهما.
ولايزال هناك رجل ثالث، 46 عاما، من أوزبكستان رهن الاحتجاز ، وهم متهم في ذات القضية بارتكاب نفس الجرائم.
كانت هذه تفاصيل خبر السويد تفرج عن رجلين متهمين بالإرهاب قبل صدور حكم المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.