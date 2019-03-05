26 مارس.. الحكم في دعوى تطالب إبراهيم سعيد بالمصروفات الدراسية لنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

حجزت محكمة أسرة المعادي، اليوم الثلاثاء، الحكم في الدعوى المقامة من "ابتسام كامل" طليقة اللاعب إبراهيم سعيد تطالبه فيه بـ60 ألف جنيه متجمدات المصروفات الدراسية لنجله لجلسة 26 مارس.

حضر هيثم حمد الله المحامي ممثلا عن طليقة "إبراهيم سعيد"، وطلب حجز الدعوى للحكم.

وكانت زوجة لاعب الأهلي والزمالك السابق، تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية، في المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل.