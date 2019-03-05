الشرطة الأوغندية تحقق في اتهام ألماني بارتكاب انتهاكات جنسية ضد الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كمبالا - (د ب أ):

صرح مسئولون اليوم الثلاثاء بأن الشرطة الأوغندية تحقق في اتهام مواطن ألماني بارتكاب انتهاكات جنسية ضد الأطفال.

ويدير الرجل الألماني البالغ من العمر 70 عاما منزلا للفتيات الفقيرات، ومعظمهن من الناجيات من العنف الجسدي والجنسي، في قرية نائية على جزيرة في بحيرة فيكتوريا خلال السنوات العشر الماضية.

وقال فينسينت سيكاتي المتحدث باسم إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)" إنه متهم بارتكاب انتهاكات جنسية ويدير منزلا غير مشروع. تم إنقاذ حوالي 20 طفلا، وهم الآن قيد الاحتجاز لدى الشرطة".

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وأضاف سيكاتي أن الشرطة أطلقت سراح الرجل بكفالة بعد الاستماع إلى أقواله، وأنه انكر الاتهامات.

وذكرت صحيفة "نيو فيجن" الرسمية أن الشرطة داهمت منزل المواطن الألماني في بلدة كالانجالا أمس الأحد واحتجزت زوجته رهن الاستجواب.

وخلال المداهمة ضبطت الشرطة عدة شرائط جنسية ومواد أخرى إباحية.

وقال سيكاتي إن المشتبه به لم يكن في منزله وقت المداهمة، وأنه قام بتسليم نفسه للسلطات في وقت لاحق.