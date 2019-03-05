باكستان تعلن عودة سفيرها للهند اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عودة سفير بلادها إلى الهند، اعتبارًا من منتصف شهر مارس الجاري، بعد انخفاض حدة التوتر بين البلدين، التي تصاعدت في الأونة الأخيرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكانت البحرية الباكستانية أعلنت اليوم الثلاثاء، أنها اعترضت مسار غواصة هندية حاولت دخول مياهها الإقليمية، لافتة إلى أنها حذرتها من التوغل في تلك المنطقة.

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وانتشر فيديو لاعتراض السلطات الباكستانية لمسار الغواصة الهندية. في المقابل، نفت البحرية الهندية المزاعم الباكستانية، خاصة بعدما كتب دي. كيه. شارما، المتحدث باسم الجيش الهندي على "تويتر": "شهدنا خلال الأيام العديدة الماضية، تورط باكستان في نشر دعاية كاذبة ومعلومات خاطئة. ولا تضع البحرية الهندية هذه الدعاية في الاعتبار".

وأضاف "أن البحرية الهندية مازالت منتشرة بحسب الضرورة، لحماية المصالح البحرية الوطنية... مازالت عمليات انتشارنا غير مقيدة".

وتتصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين، منذ اختراق طائرات حربية من الجارتين المتنافستين، المجال الجوي لكل منهما.