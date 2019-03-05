المعارضة الألبانية تنظم احتجاجات جديدة في تيرانا

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد - (د ب أ):

احتشد آلاف الأشخاص اليوم الثلاثاء في العاصمة الألبانية تيرانا في احتجاج جديد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما، والذي تتهمه المعارضة بالفساد والصلة بعصابات الجريمة المنظمة.

ونقلت شبكة تليفزيون "كلان" الألبانية عن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لولزيم باشا قوله في حشد أمام مبنى البرلمان" ليس هناك أوروبا بالنسبة لألبانيا.. مع وصول الفساد لأعلى مستوى، أوروبا لا تفتح أبوابها للصوص".

ووعد باشا بتنظيم مسيرة حاسمة مرة أخرى في 16مارس في مسعى لفرض انتخابات مبكرة.

وجرت المظاهرات أمام برلمان البلاد، و الذي تم تأمينه بتواجد أمني كثيف.