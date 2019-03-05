إيران تفرج عن 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية خطأ

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن إيران أفرجت عن ثلاثة أردنيين كانت احتجزتهم منذ ديسمبر الماضي لدخولهم مياهها الإقليمية عن "طريق الخطأ".

وقالت الوزارة في بيان إن السلطات الإيرانية "نفذت اليوم (الثلاثاء) قرارا بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين أردنيين احتجزتهم بعد دخولهم مياهها الإقليمية خطأ خلال رحلة صيد" أواخر العام الماضي.

ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "السلطات الإيرانية أخلت سبيل الأردنيين الثلاثة، وسلمتهم إلى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في طهران تمهيداً لسفرهم".

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وأضاف أن عملية تسليم الأردنيين المحتجزين "جاءت بناء على قرار الإفراج الذي صدر عن الجانب الإيراني قبل نحو أسبوعين، وتضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية".

وأشار إلى أن السفارة الأردنية في طهران قامت "بتسديد قيمة الغرامة بصورة رسمية للجانب الإيراني منذ ذلك الوقت" مضيفاً أن وزارة الخارجية "اتخذت التدابير اللازمة كافة لتأمين رحلة عودة المواطنين الثلاثة إلى ذويهم بالسرعة الممكنة".

وكان الأردن أعلن في 20 فبراير الماضي قرار السلطات الإيرانية الإفراج عن الأردنيين الثلاثة.