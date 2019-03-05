الشرطة البريطانية تحقق في ثلاثة أجسام مشبوهة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في ثلاثة أجسام مشبوهة في لندن منها مطار ستي ومحطة قطارات.

ولم تدل الشرطة بتفاصيل.

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